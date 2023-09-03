Burning Man'de sağanak etkisi: Binlerce kişi mahsur kaldı!
Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Burning Man'de, etkili olan sağanak yağışın ardından çöl alanı çamura dönüştü. ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleşen festivalde binlerce kişi mahsur kaldı, katılımcılara yemekleri ve suyu idareli kullanın uyarısında bulunuldu
Dünyanın en ünlü festivallerinden ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock City Çölü'nde gerçekleşen Burning Man'de sağanak yağış etkili oldu.
On binlerce kişinin katıldığı festival alanı çamura bulanırken, katılımcılardan yiyecekleri ve suyu idareli kullanmaları istendi.
Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle, festivale girişin kalıcı olarak kapatılmasına karar verildi.
Çölde sıcaklık 10 derecelere düşerken, bir gecede tahmin edilenden fazla yağışın görüldüğü ifade edildi.
60 binden fazla katılımcı her sene bu festivale katılmak için dünyanın pek çok noktasından Nevada'ya geliyor. Birçok ünlü de festivale katılıyor.
İlk kez 1986'da gerçekleşen festival, "Burning Man" ismini, her yıl sembolik olarak yakılan ahşap adam figüründen alıyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.