Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Temmuz 2018 Cuma 03:46 05:38 13:16 17:11 20:41 22:24 14 Temmuz 2018 Cumartesi 03:48 05:39 13:16 17:11 20:40 22:23 15 Temmuz 2018 Pazar 03:49 05:40 13:16 17:11 20:40 22:22 16 Temmuz 2018 Pazartesi 03:50 05:41 13:16 17:11 20:39 22:21 17 Temmuz 2018 Salı 03:51 05:41 13:16 17:11 20:39 22:20 18 Temmuz 2018 Çarşamba 03:53 05:42 13:16 17:11 20:38 22:19 19 Temmuz 2018 Perşembe 03:54 05:43 13:16 17:11 20:37 22:18

KADINLARIN CUMA NAMAZI KILMALARI ZORUNLU MUDUR?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez

Hz. Peygamber (s.a.s.) , “Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 59; Nevevî, el-Mecmû’, IV, 483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 216).

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.