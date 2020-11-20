Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 9 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 9 Ekim Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 20 Kasım 2020
Bursa Cuma namazı saati: 12.54
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|20 Kasım 2020 Cuma
|06:20
|07:48
|12:54
|15:28
|17:51
|19:13
|21 Kasım 2020 Cumartesi
|06:21
|07:49
|12:55
|15:27
|17:50
|19:13
|22 Kasım 2020 Pazar
|06:22
|07:50
|12:55
|15:27
|17:49
|19:12
|23 Kasım 2020 Pazartesi
|06:23
|07:51
|12:55
|15:26
|17:49
|19:12
|24 Kasım 2020 Salı
|06:24
|07:53
|12:55
|15:26
|17:48
|19:11
|25 Kasım 2020 Çarşamba
|06:25
|07:54
|12:56
|15:26
|17:48
|19:11
|26 Kasım 2020 Perşembe
|06:26
|07:55
|12:56
|15:25
|17:47
|19:11
20 KASIM CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Cennet: Müminleri Bekleyen Sonsuz Nimet"
CUMA NAMAZI ŞARTLARI NELERDİR?
1- Namazı şehirde kılmak. Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir.
2- İzinli olarak kılmak. [Gayrimüslim ülkelerde, cemaatin seçeceği imam, Cuma namazını kıldırır. Cumanın kabul olması şüpheli olan yerlerde, Cuma namazının son sünneti ile vaktin sünneti arasında dört rekat zuhr-i ahir [son öğle] namazı kılmalıdır.]
3- Öğle namazının vaktinde kılmak.
4- Vakit içinde hutbe okumak.
5- Hutbeyi namazdan önce okumak.
6- Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka, Hanefi’de 3, Maliki’de 12, Şafii ve Hanbeli’de 40 erkek gerekir.
7- Cami herkese açık olmak. Kapıyı kilitleyip içerde kılmak caiz olmaz.
Vücub şartları:
Cuma namazının Vücub şartları 9’dur:
1- Mukim olmak, seferi olmamak.
2- Sağlam olmak, hasta olmamak.
3- Hür olmak.
4- Mahpus olmamak. Düşmanın yakalama korkusu olmamak.
5- Âkıl ve bâliğ olmak.
6- Kör olmamak.
7- Yürüyebilmek. Arabası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.
8- Erkek olmak. Cuma namazı kadınlara farz değildir.
9- Çok yağmur, kar, fırtına, çamur, çok soğuk olmamak.
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