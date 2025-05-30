Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu

        Bursa Orhangazi'de salı gününden bu yana haber alınamayan Mustafa Karaman, babası tarafından kendilerine ait bağ evinde ölü bulundu. Karaman'ın baltayla öldürüldüğü, cinayet aletinin de cansız bedenin yanında bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 06:57 Güncelleme: 30.05.2025 - 06:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman'dan (25) haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti.

        Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BALTAYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta cansız bedenin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi
        Ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        "Çin'in ABD teknolojilerini çalmasına tahammül göstermeyeceğiz."
        "Çin'in ABD teknolojilerini çalmasına tahammül göstermeyeceğiz."
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı