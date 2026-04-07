Bursa'da bir usta, telefona bakan çırağını darp etti
Bursa'da bir tamirhanede usta, telefona baktığı gerekçesiyle çırağını darp etti. Ustanın çırağını itekleyip, darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayın ardından çocuğun ailesi şikayetçi olurken, inceleme başlatıldı
Giriş: 07.04.2026 - 13:20
Bursa’da oto tamircisinde çırak olarak çalışan A.K. (17), görüntülü konuşan ustasının cep telefonuna baktığı gerekçesiyle darp edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TELEFONUYLA İLGİLENDİ
DHA'daki habere göre olay; dün Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. A.K., ustası telefonda görüntülü görüştüğü sırada, telefonuna baktı.
ÇIRAĞINI DARP ETTİ
Duruma sinirlenen usta, tartıştığı çırağını önce itekledi ardından darp etti.
O ANLAR KAMERADA
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
A.K.’nin ailesi ustadan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
