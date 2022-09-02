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Bursa'da dolmuş durağında tartıştığı eski eşini başından vurdu, intihara kalkıştı

Kadın cinayetleri acımasız yüzünü bu kez de Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendini gösterdi. Dolmuş durağında eski eşiyle tartışan Kahraman Çetinkaya, belindeki tabanca ile Fadime Cuma'yı başından vurdu. Cinayet zanlısı Çetinkaya daha sonra silahı kendi başına dayayarak intihara kalkıştı

Bursa'da dolmuş durağında tartıştığı eski eşini başından vurdu, intihara kalkıştı
Eski eşini başından vurarak öldürdü
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı (40) tabancayla başından vurarak öldüren Kahraman Çetinkaya (41), aynı silahla intihara kalkıştı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşini, işe gitmek için dolmuş beklerken gördü. Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Çetinkaya, Fadime Cuma'ya ateş etti.


Başına isabet eden mermi ile kanlar içerisinde kalan Cuma yığılırken, Çetinkaya ise aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Cuma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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