Bursa'da halı sahadaki ‘faul’ tartışmasının tarafları arasında 3 ay sonra bıçaklı kavga... Ensesinden bıçakladı!
Bursa'da halı sahada yaşanan "faul" tartışması nedeniyle husumetli olan Hasan H., karşılaştığı Kuteybe M.'yi ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati damarının kesilmesine 1 milimetre kaldığı belirlenirken, şüpheli olay yerinden kaçtı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aralarında halı sahada ‘faul’ tartışması nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Hasan H. (23), Kuteybe M.’yi (24) ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, bıçağın Kuteybe M.’nin atardamarına isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi.
TARTIŞMA 3 AY SONRA DEVAM ETTİ
DHA'daki habere göre olay; saat 15.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan ‘faul’ tartışması nedeniyle husumet oluştu.
YARALAYIP KAÇTI
Bugün cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H., elindeki bıçakla Kuteybe M.’yi ensesinden yaralayıp kaçtı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuteybe M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
1 MİLİMETRE İLE!
Burada yapılan kontrollerde, bıçağın Kuteybe M.’nin atardamara isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.