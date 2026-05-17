        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da halı sahadaki ‘faul’ tartışmasının tarafları arasında 3 ay sonra bıçaklı kavga... Ensesinden bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Bursa'da halı sahadaki ‘faul’ tartışmasının tarafları arasında 3 ay sonra bıçaklı kavga... Ensesinden bıçakladı!

        Bursa'da halı sahada yaşanan "faul" tartışması nedeniyle husumetli olan Hasan H., karşılaştığı Kuteybe M.'yi ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati damarının kesilmesine 1 milimetre kaldığı belirlenirken, şüpheli olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 17:42 Güncelleme:
        "Faul" kavgası 3 ay sonra devam etti

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde aralarında halı sahada ‘faul’ tartışması nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Hasan H. (23), Kuteybe M.’yi (24) ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, bıçağın Kuteybe M.’nin atardamarına isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

        TARTIŞMA 3 AY SONRA DEVAM ETTİ

        DHA'daki habere göre olay; saat 15.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan ‘faul’ tartışması nedeniyle husumet oluştu.

        YARALAYIP KAÇTI

        Bugün cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H., elindeki bıçakla Kuteybe M.’yi ensesinden yaralayıp kaçtı.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuteybe M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        1 MİLİMETRE İLE!

        Burada yapılan kontrollerde, bıçağın Kuteybe M.’nin atardamara isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
