Bursa'da iş kazası: 66 yaşındaki adam parmağını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kamyonetin kasa kapağına elini sıkıştıran yaşlı adamın işaret parmağı koptu
SAĞ EL İŞARET PARMAĞI KOPTU
İHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Remzi D. (66), kamyonetin kasasına yükleme yaptığı sırada kasa kapağının aniden kapanması sonucu sağ elini sıkıştırdı. Talihsiz adamın sağ el işaret parmağı koptu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Remzi D., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.