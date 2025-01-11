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        Haberler Gündem Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

        Bursa'da kömür ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.01.2025 - 21:09 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:25
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        Bursa'da kömür ocağında göçük
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusu hayatını kaybetti.

        Gümüşler Mahallesindeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından patlatma işlemi yapıldı.

        Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, Murat Özdoğanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özdoğanın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi. Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki maden sahasında bir işçinin patlatma işlemi sonrası yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalan işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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        #Bursa
        #Orhaneli göçük
        #haberler
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