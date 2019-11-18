Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Bursa'da korkutan deprem! 18 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3.2 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 18 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde Bursa Osmangazi'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 18 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 KASIM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.18 02:23:31 40.2045 29.0583 8.1 -.- 3.2 3.0 OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2019.11.18 00:44:16 38.4840 27.7665 16.7 -.- 0.8 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2019.11.17 23:39:06 38.6133 40.2370 14.0 -.- 2.1 -.- YATANSOGUT-GENC (BINGOL) İlksel
2019.11.17 22:53:37 36.4648 28.7118 2.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 21:57:18 39.2095 33.8450 5.0 -.- 3.0 2.8 TEPEKOY-KAMAN (KIRSEHIR) REVIZE02
2019.11.17 20:48:00 39.3640 33.1388 5.1 -.- 1.6 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel
2019.11.17 20:42:19 39.5067 35.5072 16.5 -.- 1.2 -.- ALEMBEY-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2019.11.17 20:14:22 37.0953 23.1023 13.5 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.11.17 19:28:38 41.6762 32.6835 2.6 -.- 2.3 -.- KUMACORAK-(BARTIN) İlksel
2019.11.17 14:46:19 36.4687 28.6710 1.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 13:41:38 36.4430 28.6452 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 13:11:16 38.2462 40.9975 6.3 -.- 2.2 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.11.17 11:39:57 37.0178 28.0107 0.0 -.- 1.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.11.17 11:25:07 36.4690 28.6912 5.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 11:21:38 38.8633 27.0108 2.8 -.- 2.5 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.11.17 10:20:59 36.4938 28.6643 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ REVIZE01
2019.11.17 09:49:43 37.4448 35.8878 5.0 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.11.17 08:09:35 38.6513 42.4795 5.5 -.- 2.1 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel
2019.11.17 07:24:05 35.5077 26.1010 6.5 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.17 07:17:14 36.4685 28.7332 7.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 01:56:37 38.8162 26.1067 3.8 -.- 2.0 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.17 01:45:08 37.8650 36.2722 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.17 01:43:06 37.8643 36.2513 8.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... "Ölümsüz sevginin" fotoğrafı... İşte aşk bu! - Haberler
GÜNDEM"Ölümsüz sevginin" fotoğrafı... İşte aşk bu!
18 Kasım 2019 elektrik kesintisi: BEDAŞ planlı elektrik kesintileri programı İstanbul
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri 18 Kasım 2019
Meteoroloji'den son dakika hava durumu! Batı kıyısı için yağmur uyarısı
GÜNDEMYağmur batıdan geliyor!
Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü - HABERLER
GÜNDEMSabiha Gökçen'de seferler normale döndü
Son dakika... İzmir'de sevgili dehşeti! 2 ölü - HABERLER
GÜNDEMİzmir'de sevgili dehşeti! 2 ölü
Son dakika... Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMBursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
GÜNDEMErkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü, otomobilde ise silah bulundu
GÜNDEMDur ihtarına uymadı! Aracında saklamış
Adıyaman ve Kastamonu'da ölümlü kaza
GÜNDEMKazalar peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Yargıtay güzellik merkezlerini gidenleri yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı
GÜNDEMYargıtay'dan güzellik merkezi kararı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X