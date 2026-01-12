Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da otel yangını: 8 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Bursa'da otel yangını: 8 kişi dumandan etkilendi

        Bursa'da 5 katlı bir otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 02:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 02:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otel yangını: 8 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak'taki 5 katlı bir otelin birinci bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Otelde kalan yerli ve yabancı misafirler, üst katlara yükselen dumandan etkilenerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bazı itfaiye ekipleri de sepetli araçlar vasıtasıyla vatandaşları odalardan tahliye etti.

        8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 8 kişi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 8 Ocak 2026 (Trump Rasyonel Bir Lider Mi?)

        Halep'te silahlar neden konuşuyor? Suriye ordusunun SDG operasyonu ne anlama geliyor? SDG operasyonu bölgesel krizi tırmandırır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Hukukçu Yunus Emre Erdölen ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgenur Reyhan Güler ve Habertürk.com Dış Haber Editörü Emin Arslan anlattı.  

        #Bursa
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        Esir liderler
        Esir liderler