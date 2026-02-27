Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bursa'da polisin 'dur' ihtarından kaçan şüpheli takip sonucu yakalandı

        Polisin 'dur' ihtarından kaçtı! Takip sonucu yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık ve adam yaralama suçundan aranan Suriye uyruklu Muhammed D. (49), takip sonucu yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 00:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin 'dur' ihtarından kaçtı! Takip sonucu yakalandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü motorize ekibi, bisikletiyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed D.’ye şüphe üzerine kimlik sorgusu yapmak üzere ‘dur’ ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan ve bisikletiyle kaçmaya çalışan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Yapılan kimlik Muhammed D.’nin hırsızlık ve adam yaralama suçlarından hakkında arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

        Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taşınan sebilin öyküsü

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izinde tuttuğu Ramazan Günlüğü'nde Zeynep Sultan Camii'nin önündeki Hamidiye sebilinin öyküsünü de anlattı

        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!