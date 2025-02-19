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        Haberler Gündem Bursa'da sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sobaya dökülen benzin parladı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:52
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        Sobaya dökülen benzin parladı: 1 ölü, 1 yaralı
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        İddiaya göre, Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D, yakmak için sobaya benzin döktü. Bu sırada benzinin parlaması sonucu bağ evinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye giden ekipler, yangını söndürüp Yunus T. ile Tuğçe D'yi bağ evinden çıkardı.

        Yunus T, ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Tuğçe D. ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yunus T, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tuğçe D'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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