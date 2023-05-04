Bursa'da tarihi Ertuğrul Bey Meydanı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Bursa'da tarihi Ertuğrul Bey Meydanı açıldı

Bursa’da tarihi alanlar bir bir gün yüzüne çıkarılıyor. Uzun zamandır devam eden ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni kapsayan iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye değer katacak olan Ertuğrul Bey Meydanı törenle hizmete açıldı

Bursa'da tarihi Ertuğrul Bey Meydanı açıldı
HABERTURK.COM

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hanlar Bölgesi'nde 3500 metrekarelik bir alanda bulunan meydan, yapılan çalışmaların ardından Bursalıların hizmetine sunuldu.

14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor.

Çarşı esnafının yoğun olarak kullandığı Ertuğrul Bey meydanı son çalışmalar ile kafeterya, tuvaletler, amfiler ve yeşil alana kavuştu.

Proje kapsamında 2300 yıllık geçmişi olan Bitinya dönemine ait bir mezar da cam kaplama ile koruma altına alınarak görünür hale getirildi.

Bölgede toplamda 500 milyona mal olacak iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Meydanın canlı olmasını istiyoruz. Buralarda yaptığımız ihya çalışmaları ile sadece Bursalılar değil gelen misafirlerimiz, turistler de nefes alacak. Bu hizmetimiz tarihi yapının ön plana çıkmasını da sağladı" şeklinde konuştu.

Meydan açılışına TOGG ile gelen ve Bursalılardan yoğun ilgi gören Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir millet tarihine nasıl sahip çıkar, bir millet geleceğe giderken geçmişini nasıl önemser onun en güzel örneklerinden bir tanesinin açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Bey Meydanı, Hanlar Bölgesi'ndeki esnaftan ve vatandaşlardan da tam not aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
YAŞAM Doğal güzellikleriyle gezginlerin rotası
Sevilen çizgi film karakterlerinin isimleri aslında çok farklı!
YAŞAM Çizgi film karakterlerinin gerçek isimleri
Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
YAŞAM Depremde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
Bereket ve bolluk simgesi: Hıdırellez
YAŞAM Bereket ve bolluk simgesi: Hıdırellez
Ay Tutulmasının burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 | Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay Tutulması Akrep burcunda!
YAŞAM Ay Tutulması Akrep burcunda! Burçları nasıl ...
Sürü halinde gezen leylekler böyle görüntülendi
YAŞAM Sürü halinde görüntülendiler! "Bir arada gezmeleri ...
Doğada gezintiye çıkan köylüler 4 kiloluk dev mantar buldu
YAŞAM Doğa gezisinde buldular... Ağırlığı 4 kilo!
Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek
YAŞAM Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı ...
Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir? Neden hepsi aynı değil?
YAŞAM Dişlerimiz neden farklı şekil ve boyutlara sahiptir?
Anneler Günü'ne hediye önerileri! Anneler Günü'ne farklı, özel, anlamlı hediye önerileri ve fikirleri
YAŞAM Anneler Günü'nde alabileceğiniz hediye önerileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.