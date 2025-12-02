Bursa'da üretilen Fiat Ulysse satışa çıktı
Tofaş tarafından üretilen yerli Scudo ailesine şimdi bir üye daha katıldı. Van ve Combi gövde tiplerinden sonra yolcu taşımacılığı için çözüm sunan 8+1 koltuklu binek/minibüs versiyonu Fiat Ulysse'nin üretimi Tofaş Fabrikası'nda başladı. Lansmana özel fiyat ve kredi avantajları ile satışa sunulan yerli üretim Ulysse, Lounge ve Konfor isimli iki farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 3+3+3 koltuk düzeniyle satışa çıkan araçta, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombinlenen 180 HP gücünde 2.2 Multijet motor görev yapıyor
Fiat Professional’ın Scudo ailesine ait binek modeli Ulysse’nin üretimi Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda başladı. Yerli Ulysse, lansmana özel fiyat ve kredi avantajlarıyla satışa sunuldu.
Markanın, özel taşımacılık ve transfer yapan sektörler ile geniş ailelerin beklentilerini karşılamak üzere geliştirilen modeli Ulysse, Fiat'ın ticari araç tasarım dilini yansıtıyor.
Ulysse’nin ön tasarımında modele özgü ön farlar dikkat çekiyor. Ulysse’nin güncellenen kabini de daha lüks bir deneyim sunuyor.
10 inçlik dijital renkli gösterge paneli, yeni çok fonksiyonlu direksiyon tasarımı gibi detaylar aracın yenilenen özellikleri arasında.
Lounge ve Konfor olmak üzere iki donanım seviyesine sahip yerli Ulysse’de 3+3+3 koltuk düzeni sunuluyor.
Ulysse’de, karartılmış arka camlar, okuma lambaları, panoramik cam tavan, otomatik açılan elektrikli ve sürgülü yan kapılar gibi özellikler de yer alıyor.
Yerli üretim Ulysse, 2.2 Multijet 4 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten motor, WLTP standartlarına göre, 6,6–7,4 l/100 km birleşik yakıt tüketimi sunuyor. Aracın GSRv2 standartlarını karşıladığı belirtiliyor.
Yerli Fiat Ulysse’nin “Konfor Paketli” versiyonu 230 bin TL indirim ile 2 milyon 86 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yerli Ulysse ile ilgili konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Tofaş Fabrikası’nda yerli olarak üretimine başlanan Ulysse minibüs ile, pazardaki gücümüz daha da artacak. Ulysse’nin yerlileşmesi, hem ürün gamımızı güçlendirecek hem de rekabet avantajımızı ileriye taşıyacak. Scudo’da yakaladığımız ivmeyi, yerli Ulysse ile sürdürmeye kararlıyız" dedi.