Bursa'da üretilen Fiat Ulysse satışa çıktı

Fiat Professional’ın Scudo ailesine ait binek modeli Ulysse’nin üretimi Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda başladı. Yerli Ulysse, lansmana özel fiyat ve kredi avantajlarıyla satışa sunuldu.

Markanın, özel taşımacılık ve transfer yapan sektörler ile geniş ailelerin beklentilerini karşılamak üzere geliştirilen modeli Ulysse, Fiat'ın ticari araç tasarım dilini yansıtıyor.

Ulysse’nin ön tasarımında modele özgü ön farlar dikkat çekiyor. Ulysse’nin güncellenen kabini de daha lüks bir deneyim sunuyor.

10 inçlik dijital renkli gösterge paneli, yeni çok fonksiyonlu direksiyon tasarımı gibi detaylar aracın yenilenen özellikleri arasında.

Lounge ve Konfor olmak üzere iki donanım seviyesine sahip yerli Ulysse’de 3+3+3 koltuk düzeni sunuluyor.

Ulysse’de, karartılmış arka camlar, okuma lambaları, panoramik cam tavan, otomatik açılan elektrikli ve sürgülü yan kapılar gibi özellikler de yer alıyor.

Yerli üretim Ulysse, 2.2 Multijet 4 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten motor, WLTP standartlarına göre, 6,6–7,4 l/100 km birleşik yakıt tüketimi sunuyor. Aracın GSRv2 standartlarını karşıladığı belirtiliyor.