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Bursa'daki "Pitbull"lu saldırı davası ağır cezada görülecek

Bursa'da Erol Tosun adlı kişinin Pitbull cinsi köpekle saldırıya uğramasına ilişkin davada sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda yargılanan 2 sanığın dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi. Şüphelilerin 3 farklı zamanda köpeği komutla saldırttığını söyleyen Tosun ise "Adaletin bir an evvel tecelli edip şahısların hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı

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AA
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine Pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 2 sanık hakkında açılan davada dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    AA'da yer alan habere göre müşteki Erol Tosun'un (47) geçen yıl köpek saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar Mehmet Murat Ö. ve oğlu Eyüp Can Ö'nün yargılandığı davada hakim, eylemin "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği kanaatiyle dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    Kararı AA muhabirine değerlendiren müşteki Erol Tosun, 27 Ekim 2022'de tuzağa düşürüldüğünü iddia etti.

    Olayın ardından şikayetçi olduklarını dile getiren Tosun, yargılamanın başladığını ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildiğini söyledi.
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    Sanıkların gerekli cezayı alacaklarından şüphesi olmadığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

    "Bu olayın da bir örnek teşkil ederek, kişilerin kafalarına göre planlayarak, tasarlayarak böyle köpeklerle saldırı yapıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının huzurunu kaçırmaya hiç kimsenin cesaret edememesini temenni ediyoruz. Tedavi sürecimiz fizik tedavi halinde devam ediyor ama iyileştik Allah'a çok şükür. Ellerimiz, kaslarımız hepsi yerinde, herhangi kötü bir giden sonucumuz yok. Adaletin bir an evvel tecelli edip şahısların hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz."
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    Müştekinin eşi ve avukatı Elif Tuba Karakoç Tosun da olayın ardından hazırlanan iddianamede sanıkların "nitelikli kasten yaralama" suçundan cezalandırılmalarının istendiğini anlattı.

    Sanıkların eşine karşı tasarlayarak bir saldırı planladığının kamera görüntüleriyle de sabit olduğunu savunan Tosun, "Buna dayanarak biz bu duruma itiraz etmiştik zaten duruşma başlamadan önce ve demiştik ki 'Bu yaralama değil, kasten adam öldürmeye teşebbüs. Bunun değerlendirmesini ağır ceza mahkemesi yapabilir.' Bu sebeple davanın ağır ceza mahkemesinde görülmek üzere, görevsizlik kararı verilmesini talep etmiştik. Mahkeme bu talebimizi yerinde buldu." ifadelerini kullandı.
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    "3 FARKLI ZAMANADA KÖPEĞİN KOMUTLA SALDIRTILMASI MEVCUT"

    Tosun, bu olayı "yaralama" olarak nitelendirmenin mümkün olmayacağını savunarak, şunları kaydetti:

    "Çünkü 3 farklı zamanda köpeğin komutla saldırtılması mevcut hatta son keresinde mağdur kaldırımda otururken ve bilincini kaybetmişken o köpeğin tekrar üzerine salınması var. Bunu 'yaralama' olarak nitelendirmek mümkün değildi. Sayın mahkeme de bu talebimizi yerinde buldu, şu anda görevsizlik kararı verildi, dosya nöbetçi ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum çünkü bu insanlar 'köpek saldırdı, biz bir şey yapmadık, elimizi bile sürmedik' diyerek bu işten sıyrılmayı planlıyordu. Süreç bu şekilde işlemeyecek. Bu da belki bundan sonra bu tarz kötü niyet içinde olacak insanlara da ders olacaktır diye düşünüyoruz."
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    "ADALETE GÜVENİYORUZ"

    Köpek sahibi olarak geçen kişinin kimliğinin tespit edilemediğini anlatan Tosun, "İki kişi de tutuksuz yargılanıyor, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bu durumun da değişeceğini düşünüyorum. Dosya ağır ceza mahkemesine geçtiği zaman tutuklu yargılanmaları yönünde talebim de olacak. Talebim yönünde karar verilirse daha sağlıklı bir yargılama yürüyeceğini düşünüyorum. Adalete güveniyoruz. Ben zaten bir hukuk insanıyım, bu işlerin içindeyim. Süreç bizi maddi ve manevi olarak çok yıprattı. Aile dostu olmamız sebebiyle de ayrıca bir travma yarattı. Çok mağdur olduk ama adalete güveniyoruz." diye konuştu.
  • Bursa'daki "Pitbull saldırısı" davası ağır cezada! - Son dakika güncel haberler

    NE OLMUŞTU?

    Erol Tosun ile eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö, geçen yıl ekim ayında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu.

    Tosun ile kendilerine selam vermediği iddiasıyla Mehmet Murat Ö. ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı. Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı.

    Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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