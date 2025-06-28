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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'daki yabancı uyruklu cinayetinde 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Bursa'daki yabancı uyruklu cinayetinde 1 tutuklama

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Afganistan uyruklu bir erkeğin, boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheli kişi ifadesinde, kendisine şantaj yapıldığı için cinayeti işlediğini iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 07:01 Güncelleme: 28.06.2025 - 07:02
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        Bursa'daki yabancı uyruklu cinayetinde 1 tutuklama
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Afganistan uyruklu Abdülbasir Aziz'in (20) yol kenarında boğazı kesilmiş halde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, ölen kişiyle aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu şüpheli D.Ş.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ŞANTAJ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

        Şüpheli D.Ş.K, ifadesinde, öldürdüğü Abdülbasir Aziz'in henüz öğrenilemeyen bir başka Afgan arkadaşı ile birlikte kendisine şantaj yaptığını; cinayeti de bu yüzden işlediğini itiraf ettiği belirtildi. DHA'nın haberine göre; şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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