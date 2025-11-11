Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Ereğli kaç kilometre? Bursa - Ereğli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Ereğli kaç kilometre? Bursa - Ereğli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin en büyük üretim merkezlerinden ikisini, otomotiv devi Bursa ile demir-çelik kalesi Karadeniz Ereğli'yi birbirine bağlayan rota, Marmara Bölgesi'nin en işlek sanayi koridorlarından birini takip eder. Bu iki önemli sanayi şehri arasında sıkça seyahat edenlerin plan yaparken en çok merak ettiği soru ise Bursa - Ereğli kaç kilometre olduğudur. Bu orta mesafeli yolculuk hakkındaki tüm pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...

        Giriş: 11.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:53
        Bursa - Ereğli kaç kilometre?
        Türkiye’de iki farklı 'Ereğli' bulunması, bu soruyu soranların öncelikle hangi şehri kastettiğini netleştirmesini gerektirir: Biri Konya’da, diğeri Zonguldak’tadır. Bursa'dan yola çıkanlar için en yaygın ve en yakın rota, Batı Karadeniz kıyısındaki sanayi merkezidir. İki nokta arasındaki bu yolculuğun en hızlı rotalarını, güncel seyahat sürelerini ve ulaşım alternatiflerini bu yazımızda sizler için ele alıyoruz. İşte, Bursa'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesine uzanan yolculuğun tüm ayrıntıları...

        BURSA - KARADENİZ EREĞLİ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bursa şehir merkezi ile Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan Kocaeli-Adapazarı-Düzce rotası üzerinden yaklaşık 260 ila 270 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün yüksek standartlı otoyollar ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

        Güzergah, Bursa'dan başlayarak kuzeye, Marmara Bölgesi'nin en yoğun sanayi kuşağına doğru ilerler. Kocaeli ve Sakarya'yı geçtikten sonra rota, Düzce üzerinden kuzeye, Batı Karadeniz'in yemyeşil kıyılarına doğru yönelir. Kilometre olarak çok uzun olmasa da, yolculuk Türkiye'nin en yoğun trafik ve sanayi bölgelerinden bazılarını katetmeyi gerektirir. Alternatif olarak, Kuzey Marmara Otoyolu'nun kullanılması da bir seçenektir ancak bu, rotayı ve maliyeti bir miktar değiştirebilir.

        BURSA - KARADENİZ EREĞLİ ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bursa ile Karadeniz Ereğli arasındaki yaklaşık 265 kilometrelik mesafe, ideal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, özel araçla yaklaşık 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasında tamamlanabilir. Ancak, bu süre Türkiye'nin en yoğun trafik koridorlarından birinden geçildiği için günün saatine göre büyük ölçüde değişebilir.

        • Kocaeli (İzmit) ve Sakarya Geçişi: Yolculuğun en kritik ve en yavaş etabı burasıdır. Bursa'dan çıktıktan sonra Kocaeli ve Sakarya üzerinden D-100 (E-5) Karayolu'nu veya Anadolu Otoyolu'nu (O-4) kullanmak gerekir. Her iki yol da, özellikle hafta içi işe gidiş-geliş saatlerinde ve tatil dönemlerinde, Türkiye'nin en yoğun trafiğine sahip olabilir. Gebze, İzmit ve Adapazarı geçişleri, yolculuk süresine 30 dakika ila 1 saat arasında ek süre katabilir.
        • Düzce Sonrası Yol Koşulları: Düzce'den sonra Karadeniz Ereğli'ye giden yol (D-655), yüksek standartlı bir bölünmüş yoldur ancak otoyol değildir. Bu yol, Akçakoca üzerinden Karadeniz sahiline iner ve virajlı bölümleri bulunur.
        • Hava Koşulları: Özellikle kış aylarında, Düzce ile Ereğli arasındaki dağlık geçişlerde ve Karadeniz sahil yolunda sis, yoğun yağmur veya nadiren de olsa kar yağışı, sürüş hızını ve güvenliğini etkileyebilir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

        Bursa ile Karadeniz Ereğli arasında seyahat etmenin en yaygın, en pratik ve en ekonomik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.

        • Sefer Sıklığı: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Karadeniz Ereğli Otogarı'na gün boyunca çok sık aralıklarla sefer bulmak mümkündür. Zonguldak, Bartın, Karabük gibi Batı Karadeniz şehirlerine giden tüm otobüsler Ereğli'den geçer.
        • Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Efe Tur, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta aktif olarak çalışır.
        • Yolculuk Süresi: Otobüsler, güzergah üzerindeki duraklamalar (İzmit, Adapazarı, Düzce) ve verilen zorunlu molalar dahil edildiğinde, otobüsle Bursa-Ereğli arası yolculuk ortalama 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında sürmektedir.

        Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır.

        • Tren: Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur. Karadeniz Ereğli'ye ise sadece Zonguldak üzerinden (Karabük-Zonguldak hattı) ulaşım vardır ki bu da Bursa'dan seyahat için uygun bir rota değildir.
        • Uçak: Bursa Yenişehir Havalimanı (YEI) ile Karadeniz Ereğli'ye en yakın havalimanı olan Zonguldak Çaycuma Havalimanı (ONQ) arasında direkt bir uçuş hattı yoktur. Karayolu bu kadar kısa ve verimliyken, hava yolu pratik bir seçenek değildir.
