Bursa - Ereğli kaç kilometre? Bursa - Ereğli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Türkiye’de iki farklı 'Ereğli' bulunması, bu soruyu soranların öncelikle hangi şehri kastettiğini netleştirmesini gerektirir: Biri Konya’da, diğeri Zonguldak’tadır. Bursa'dan yola çıkanlar için en yaygın ve en yakın rota, Batı Karadeniz kıyısındaki sanayi merkezidir. İki nokta arasındaki bu yolculuğun en hızlı rotalarını, güncel seyahat sürelerini ve ulaşım alternatiflerini bu yazımızda sizler için ele alıyoruz. İşte, Bursa'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesine uzanan yolculuğun tüm ayrıntıları...

BURSA - KARADENİZ EREĞLİ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli ilçe merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan Kocaeli-Adapazarı-Düzce rotası üzerinden yaklaşık 260 ila 270 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün yüksek standartlı otoyollar ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

Güzergah, Bursa'dan başlayarak kuzeye, Marmara Bölgesi'nin en yoğun sanayi kuşağına doğru ilerler. Kocaeli ve Sakarya'yı geçtikten sonra rota, Düzce üzerinden kuzeye, Batı Karadeniz'in yemyeşil kıyılarına doğru yönelir. Kilometre olarak çok uzun olmasa da, yolculuk Türkiye'nin en yoğun trafik ve sanayi bölgelerinden bazılarını katetmeyi gerektirir. Alternatif olarak, Kuzey Marmara Otoyolu'nun kullanılması da bir seçenektir ancak bu, rotayı ve maliyeti bir miktar değiştirebilir.