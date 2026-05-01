Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıl önce babasını darp ettiği için kin güden 17 yaşındaki gencin tüfekle ateş ederek ağır yaraladığı Ahmet Demir hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.30 sıralarında bir iş yerinde meydana geldi. 5 yıl önce Ahmet Demir (51) ile Ergün Ş. (50) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış, kavgada Ahmet Demir, Ergün Ş.'yi darp etmişti.

Bu olaydan sonra kinlenen Ömer İsa Ş. (17)'yi babasını darp eden şüpheliyi oto tamircisinde gördü. Geri dönen Ömer İsa Ş., tüfek alıp arkadaşı Alparslan C.'n,in (18) kullandığı araçla oto tamircisi önüne geldi. Ömer Ş. elindeki tüfekle Ahmet Demir'e (51) tüfekle defalarca ateş etti.

Saldırı sırasında araç sahibi Ahmet Demir (51) bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalarak yere yığılırken şüpheliler geldikleri araç ile kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Ömer İsa Ş.(17) ile Alparslan C.'yi gözaltına aldı.

Ömer İsa Ş.'nin ifadesinde, "Benim babamı 5 yıl önce darp edip uzun süre yürümesini engellemişti. Ben de o şahsı yaralamayı kafama koydum. Olay günü onu görünce tüfekle ateş ettim" dedi. 2 şüpheli de sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Ömer İsa Ş. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alparslan C.(18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Demir (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.