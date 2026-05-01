        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 5 yıllık kin cinayeti! Katil 17 yaşında! | En son haberler | Son dakika haberleri

        5 yıllık kin cinayeti! Katil 17 yaşında!

        Bursa'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda 17 yaşındaki Ömer İsa Ş., 5 yıl önce babasını darp eden Ahmet Demir adlı kişiyi vurarak öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:18 Güncelleme:
        5 yıllık kin cinayeti! Katil 17 yaşında!
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıl önce babasını darp ettiği için kin güden 17 yaşındaki gencin tüfekle ateş ederek ağır yaraladığı Ahmet Demir hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.30 sıralarında bir iş yerinde meydana geldi. 5 yıl önce Ahmet Demir (51) ile Ergün Ş. (50) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış, kavgada Ahmet Demir, Ergün Ş.'yi darp etmişti.

        Bu olaydan sonra kinlenen Ömer İsa Ş. (17)'yi babasını darp eden şüpheliyi oto tamircisinde gördü. Geri dönen Ömer İsa Ş., tüfek alıp arkadaşı Alparslan C.'n,in (18) kullandığı araçla oto tamircisi önüne geldi. Ömer Ş. elindeki tüfekle Ahmet Demir'e (51) tüfekle defalarca ateş etti.

        Saldırı sırasında araç sahibi Ahmet Demir (51) bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalarak yere yığılırken şüpheliler geldikleri araç ile kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Olayın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Ömer İsa Ş.(17) ile Alparslan C.'yi gözaltına aldı.

        Ömer İsa Ş.'nin ifadesinde, "Benim babamı 5 yıl önce darp edip uzun süre yürümesini engellemişti. Ben de o şahsı yaralamayı kafama koydum. Olay günü onu görünce tüfekle ateş ettim" dedi. 2 şüpheli de sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Ömer İsa Ş. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alparslan C.(18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Demir (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Final-Four kapısını araladı!
        Final-Four kapısını araladı!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!