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Bursa her 100 otomobilden 47'sini tek başına üretti

Türkiye'de 2022 yılında üretilen otomobillerin yüzde 47.2'si, otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da banttan indirildi. Geçen yıl, yurt dışına gönderilen otomobillerin yüzde 37.7'sine karşılık gelen 215 bin 385'i Bursa'da üretildi

Bursa her 100 otomobilden 47'sini tek başına üretti
AA

Otomotiv Sanayii Derneği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl traktör dahil 1 milyon 402 bin 189 araç üretti ve bunların 988 bin 278'ini ihraç etti.

Üretilen araçların 810 bin 889'unu ve ihraç edilenlerin 571 bin 218'ini otomobiller oluşturdu.

Otomobil üretiminin 247 bin 100'ü OYAK Renault fabrikalarında yapıldı. Ülkenin otomobil üretiminde ilk sırada yer alan firma, Türkiye'de imal edilen otomobillerin yüzde 30,5'ini Bursa fabrikasında banttan indirdi.

İkinci sırada fabrikası Sakarya'da bulunan Toyota yer aldı. Toyota geçen yıl 216 bin 735 araç imalatıyla, otomobil üretiminin yüzde 26,7'sini karşıladı.

Kocaeli'ndeki tesislerde üretilen Hyundai Assan ise geçen yıl 208 bin 100 adetle üçüncü sırada yer aldı. Firma bu üretim kapasitesiyle otomobil üretiminden yüzde 25,7 pay aldı.

Bursa'da faaliyetini sürdüren TOFAŞ da 135 bin 44 otomobil üretimiyle dördüncü olurken, firmanın Türkiye geneli otomobil üretimindeki payı yüzde 16,7 olarak belirlendi.

OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da banttan indirilen otomobil sayısı 382 bin 144 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'deki otomobil üretiminin yüzde 47,2'si OYAK Renault ve TOFAŞ fabrikalarında yapıldı.

İHRAÇ EDİLEN 100 ARACIN 37'Sİ BURSA'DAN

Türkiye'den geçen yıl yurt dışına ihraç edilen otomobil sayısı 2021'e göre yaklaşık yüzde 1 artışla 565 bin 370 adetten 571 bin 218'e çıktı.

OYAK Renault, 2022 yılını 176 bin 844 otomobil ihracatıyla kapattı. OYAK Renault, yüzde 30,95'lik payla otomobil ihracatında da ilk sırada yer aldı.

Hyundai Assan 176 bin 664 adetle ikinci, Toyota 176 bin 546 adetle üçüncü ve TOFAŞ da 38 bin 541 otomobil ihracatıyla dördüncü sırada bulunuyor.

Yurt dışına gönderilen otomobillerin yüzde 37,7'sine karşılık gelen 215 bin 385'i Bursa'da üretildi.

Bursa'da banttan indirilen 382 bin 144 otomobilin yüzde 56,36'sı (215 bin 385 adet) yurt dışına satıldı.

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