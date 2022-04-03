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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bursa-İstanbul BUDO deniz otobüslerinde sefer iptalleri
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak

Son dakika: Bursa-İstanbul BUDO deniz otobüslerinde sefer iptalleri
Bursa-İstanbul deniz otobüslerinde sefer iptalleri
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AA

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yine aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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