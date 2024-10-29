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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Bursa Nilüfer: 2 - Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bursa Nilüfer: 2 - Ankaragücü: 3 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursa Nilüfer FK ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Başkent ekibinin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:34
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        Ankaragücü kupada turladı!
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        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Nilüfer FK sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.

        Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Riccardo Saponara, 55. dakikada Kevin Varga ve 68'de Renaldo Cephas kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 41. dakikada Hasan Gündoğdu ve 62'de Aykut Çift'ten geldi.

        Bu sonucun ardından Ankaragücü bir üst tura yükseldi. Bursa Nilüfer ise turnuvaya veda etti.

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