        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Samsun kaç kilometre? Bursa - Samsun arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Samsun kaç kilometre? Bursa - Samsun arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa ile Samsun arasındaki destinasyon, Marmara'nın canlı şehir dokusundan başlayıp İç Anadolu'nun geniş ve sakin hatlarına, ardından Karadeniz'in kıyı boyunca uzanan hareketli yapısına ulaşan geniş bir rota sunar. Bursa'dan ayrılan biri ilk olarak sanayi bölgelerinin ve yerleşim yoğunluğunun hâkim olduğu bir bölümde ilerler. Otoyol hattına bağlanıldığında manzara değişir; geniş şeritler, açık ova görüntüleri ve düzenli yol yapısı sürüşü daha akıcı hâle getirir. İç kesimlerde uzun düz hatlar ve sade bir peyzaj hâkim olur. Bu durum rota boyunca dingin bir atmosfer yaratır. Karadeniz'e yaklaşıldığında coğrafya yeniden dönüşür. Peki, Bursa - Samsun kaç kilometre? Bursa - Samsun mesafe ne kadar? İşte detaylar.

        Giriş: 24.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:49
        Bursa - Samsun kaç kilometre?
        BURSA - SAMSUN KAÇ KM?

        Bursa ile Samsun arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 740 ile 770 kilometre arasında değişir. Bu uzunluk kullanılan güzergâha, özellikle de Bursa çıkışındaki çevre yolu tercihine ve Karadeniz hattına bağlanılan noktaya göre birkaç kilometre fark gösterebilir. Bursa’dan ayrılan biri ilk etapta Marmara Bölgesi’nin hareketli şehir trafiğinden çıkarak düzenli otoyol çizgisine ulaşır. Bu bölümde geniş şeritler ve net kavşak yapıları sürüşü rahatlatır. İç kesimlere doğru yöneldikçe yol karakteri değişir; açık ova manzaraları, uzun düz hatlar ve daha sakin bir trafik yapısı belirginleşir. Karadeniz’e yaklaşırken yol yeniden hareketlenir. Kıyı şeridine paralel ilerleyen bölümde yerleşim yoğunluğu arttığı için trafik daha canlı bir hâl alır ve şerit düzeni bazı yerlerde daralır. Samsun’a yaklaştıkça Karadeniz Bölgesi’nin yeşil dokusu öne çıkar ve yolun kıyıya yakın yapısı manzarayı çeşitlendirir. Mesafe uzun olsa da rota büyük oranda düzenli bir çizgide ilerlediği için sürüş öngörülebilir bir yapıda devam eder.

        Bursa ile Samsun arasındaki yolculuğa çıkmadan önce rotanın uzun ve üç ayrı coğrafi bölgeden geçtiğini bilmek gerekir çünkü yol karakteri Marmara’nın şehir trafiğinden İç Anadolu’nun geniş düz çizgilerine, oradan da Karadeniz’in kıyıya paralel ilerleyen daha canlı hattına doğru sürekli değişir. Bursa’dan ayrılan biri ilk etapta yoğun şehir içi geçişlerinden ilerler, bu nedenle hareket saatini trafiğin daha sakin olduğu zamanlara denk getirmek yolculuğu rahatlatır. Otoyola bağlanıldığında sürüş daha dengeli bir hâle gelir; geniş şeritler ve düzenli kavşak yapıları sayesinde uzun süre sabit hızla ilerlemek mümkündür. Bu rahatlık dikkat dağınıklığına yol açabileceği için düzenli aralıklarla mola vermek önem taşır. İç Anadolu’ya yaklaşıldığında uzun düz hatlar ve açık manzara hâkim olur.

        Bu bölümde rüzgâr etkisi bazı noktalarda sürüşü etkileyebilir. Karadeniz’e yaklaşıldığında yol karakteri yeniden değişir; kıyı boyunca ilerleyen hatta yerleşimler sıklaştığı için hız zaman zaman düşebilir ve ani şerit değişimlerinden kaçınmak gerekir. Ordu-Samsun hattında özellikle yaz aylarında bölgesel yoğunluk görülebilir. Kış aylarında yağmur, sis ve yüksek kesimlerde buzlanma rota üzerinde temkinli ilerlemeyi zorunlu kılar.

        BURSA - SAMSUN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bursa’dan Samsun’a kara yolu ile yapılan yolculuk genellikle 9.5 ile 11 saat arasında tamamlanır ancak bu süre; çıkış noktasına, otoyol tercihine, trafik yoğunluğuna, Karadeniz hattına yaklaştıkça artan yerleşim geçişlerine ve hava koşullarına göre değişebilir. Bursa merkezinden ayrılan biri ilk etapta şehir içi trafiğini geride bırakır, bu bölüm özellikle sabah ve akşam saatlerinde ilerlemeyi yavaşlatabilir. Otoyol bağlantısına ulaşıldığında yol genişler ve sürüş temposu daha rahat bir hâle gelir. İç Anadolu istikametine doğru yönelen hat, uzun düz yol yapısıyla sabit hızla ilerlemeye uygundur. Bu bölüm yolculuğun en akıcı kısmını oluşturur. Karadeniz’e yaklaşırken rota yeniden karakter değiştirir; kıyıya paralel ilerleyen hattın yerleşim açısından daha canlı olması nedeniyle hız zaman zaman düşebilir. Özellikle Ordu-Samsun arasındaki kıyı kesimlerinde yol üzerindeki kısa geçişler ve yoğunluk toplam süreyi etkileyebilir. Kış aylarında yağış, sis ve yüksek kesimlerde buzlanma süreyi uzatabileceği için bu dönemlerde daha temkinli ilerlemek gerekir. Buna rağmen rota genel hatlarıyla düzenli olduğundan yolculuk çoğu zaman bu süre aralığında planlandığı gibi tamamlanır.

        Bursa ile Samsun arasında en kolay ulaşım yöntemi kara yoludur, çünkü rota hem otoyol bağlantılarıyla desteklenir hem de üç farklı bölgeden geçmesine rağmen yön takibi oldukça nettir. Bursa’dan ayrılan biri kısa sürede şehir içi yoğunluğunu geride bırakarak ana otoyol hattına bağlanır. Bu aşamadan sonra geniş şeritli yol yapısı, düzenli kavşaklar ve açık manzara sürüşü kolaylaştırır. İç Anadolu’ya doğru ilerleyen bölüm uzun süre düz bir çizgide devam ettiği için özel araçla yolculuk edenler için rahat bir tempo sunar. Toplu taşımayı tercih eden yolcular için de gün içinde düzenli otobüs seferleri bulunur ve bu seferler aktarma gerektirmeden Samsun yönüne ilerler. Karadeniz’e yaklaşıldığında yol karakteri değişse de kıyı hattının yönlendirmeleri net olduğu için karışıklık yaratmaz. Güzergâh boyunca yeterli mola alanı ve hizmet noktası bulunması uzun mesafeyi daha yönetilebilir hâle getirir.

