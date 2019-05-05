Bursa'da teravih namazı vakti saat kaçta? 5 Mayıs Bursa yatsı namazı vakti ne zaman? soruları araştırılıyor. Bu akşam önce yatsı namazı ardından da teravih namazı kılınacak. Gece ise imsak saatinde sahura kalkılacak ve 2019 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre 5 Mayıs Bursa teravih ve yatsı namazı saati haberimizde.

BURSA TERAVİH - YATSI NAMAZI SAATİ 5 MAYIS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Bursa'da saat 21.40'de kılınacak yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Mayıs 2019 Pazar 04:14 05:52 13:06 16:56 20:09 21:40 06 Mayıs 2019 Pazartesi 04:12 05:51 13:05 16:57 20:10 21:42 07 Mayıs 2019 Salı 04:11 05:50 13:05 16:57 20:11 21:43 08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:09 05:49 13:05 16:57 20:12 21:45 09 Mayıs 2019 Perşembe 04:07 05:48 13:05 16:57 20:13 21:46 10 Mayıs 2019 Cuma 04:06 05:47 13:05 16:58 20:14 21:48 11 Mayıs 2019 Cumartesi 04:04 05:46 13:05 16:58 20:15 21:49

GÜNÜN AYETİ

O kurbanlıkların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır… (Hac, 22/37)

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın (Muslim, " Zühd", 8)

GÜNÜN DUASI

...Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı ve rahîmi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. (Hâkim, "De’avât", No:1898)