Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı
Giriş: 21.02.2026 - 02:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 02:09
Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde dün saat 23.00 sularında toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Fotoğraf: AA
