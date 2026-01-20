Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ 20 Ocak su kesintisi programını duyurdu

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.