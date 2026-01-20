Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa’da sular ne zaman gelecek? BUSKİ 20 Ocak su kesintisi programını duyurdu

        Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ 20 Ocak su kesintisi programını duyurdu

        Bugün Bursa'nın belli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, 20 Ocak 2026 Bursa'da sular ne zaman gelecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa su kesintisi programı duyuruldu. İşte BUSKİ su kesintisi listesi.

        2

        OSMANGAZİ

        AKPINAR

        Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/01/2026 10:00

        Planlanan Bitiş Tarihi: 20/01/2026 12:00

        Kesim Tarihi: 20/01/2026 10:00

        Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Haliç Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 20.01.2026 Tarihinde 10:00 ile12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

        3

        MUSTAFAKEMALPAŞA

        HAMZABEY

        Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

        Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00

        Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

        Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

        MUSTAFAKEMALPAŞA

        ZÜFERBEY

        Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

        Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00

        Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

        Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları