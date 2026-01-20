Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ 20 Ocak su kesintisi programını duyurdu
Bugün Bursa'nın belli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, 20 Ocak 2026 Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Bursa su kesintisi programı duyuruldu. İşte BUSKİ su kesintisi listesi.
OSMANGAZİ
AKPINAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/01/2026 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 20/01/2026 12:00
Kesim Tarihi: 20/01/2026 10:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Haliç Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 20.01.2026 Tarihinde 10:00 ile12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
MUSTAFAKEMALPAŞA
ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00
Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.