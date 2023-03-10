Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci haftasında oynanan Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılırken, mücadele öncesinde açılan pankartlar ve sonrasında yaşanan olaylar tepkiye neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 9 Mart tarihli kararında ev sahibi ekibi 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezasına çarptırdı.

"BURSA KENTİ VE BURSASPOR CAMİASI BUNLARI HİÇ HAK ETMEMEKTEDİR"

Yaşanan saha olayları ve PFDK'nın 9 maç seyircisiz oynama cezası ile ilgili açıklamada bulunan Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Maçta spor dışı bir aklın devreye girdiğini net olarak görebilirsiniz. Her ne kadar tasvip etmesek de, olayları ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçta yaşanılan olayların bir karşılığı olarak görebiliriz. Çünkü ilk maçta Bursaspor kafilesinin maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrası yaşanılan olayları, canlı yayının iptal edilmesi sonrasında sadece Diyarbakır'a giden Yeşil Beyazlı kafiledekiler bilmektedir. Bursaspor'a karşı oynanan ve amacına ulaşıp ulaşmadığı tartışılacak olan olayların tamamen bazı güçler tarafından provoke edildiği gerçeğini unutmamalıyız. Çünkü büyük Bursaspor camiası ve Bursa kenti ırkçılık ile suçlanmakta ve bunu hiçbir zaman hak etmemektir. Yaşanılan olaylar maçı izlemeyen bazı siyasiler ile yazılı ve görsel ulusal basın organları tarafından anlamsız bir şekilde gündeme getirilmekte ve Bursaspor camiası linç edilmek istenmektedir. Bursa kenti ve Bursaspor camiası bunları hiç hak etmemektedir" şeklinde konuştu.