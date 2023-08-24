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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bursaspor, altyapıdan 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Bursaspor, altyapıdan 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı

        TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapıdan yetişen Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:09 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:09
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        Bursaspor, 3 ismi profesyonel yaptı!
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        TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapıdan yetişen Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

        "Altyapımızdan yetişen futbolcularımız Baran Karagöz, Enes Gökhan ve Kerem Matışlı, kulübümüzle profesyonel sözleşme imzaladılar. Anlaşmanın futbolcularımıza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, yeşil-beyazlı formamız altında başarılı yıllar geçirmelerini dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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