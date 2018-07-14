Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, kaleci Harun Tekin için tekliflerin olduğunu doğruladı. Deneyimli hoca, “Belki bir değişim olabilir” dedi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk etap kamp çalışmalarını Afyon’da tamamlayarak yeniden Bursa’ya dönen Bursaspor kafilesi, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da Afyon'daki ikinci etap kamp çalışmalarına start verecek. Kampın ikinci etabının maçlara yönelik geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Samet Aybaba, “Kondisyon ağırlıklı bölümü bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümde de yoğun maç temposu olacak. Başından beri düşündüğümüz mevkilerde eksiğimiz var. Transferlerimizi tamamlayıp, eksik oyuncularımızın da katılımıyla iyi bir şekilde sezona başlayacağız” dedi.
"2 YA DA 3 FORVET ALACAĞIZ"
Futbolcuların iki senedir teknik heyetle, şehirle ve taraftarla kopuk bir dönem geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “Yavaş yavaş bu düzeliyor. Oyuncular biraz daha rahat, biraz daha keyifli ama her zaman olduğu gibi disiplinli bir şekilde çalıştırdık biz. Transfer için de mevkiler belli. 2 veya 3 forvet oyuncusu alacağız. Bizim oyunculara teklif gelirse de onların yerine değişiklik olur. Yönetim kanadından gelen bilgiler var, teknik direktör arkadaşlar da arıyorlar oyuncularla ilgili. Biz yönetim kuruluna iletiyoruz, onlar gereğini yaparlar” diye konuştu.
"KULÜBÜN BEKLENTİLERİ VAR"
Kaleci Harun Tekin için de bazı tekliflerin olduğunu ifade eden Aybaba, “Bazılarına teklif var. Oyuncuya bakacağız. Oyuncunun getirisine bakacağız. Yerine ne yapabiliriz ona bakacağız. Ona göre değişim yapacağız. Harun için de bazı teklifler var. Ne olur ne biter, bilinmez. Doğal olarak kulübün de ondan beklentileri var. Eğer onu karşılıyorsa, diğer kalecilerimiz de var. Hem Harun için hem de diğer kalecilerimiz için belki bir değişim olabilir” şeklinde konuştu.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Milli kaleci için Beşiktaş’ın da yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş’in Bursaspor’dan eski öğrencisine sıcak baktığı bildirildi. Öte yandan Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki milli kaleci için Bursaspor Kulübü’nün 3.5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
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