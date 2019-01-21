Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Bursaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'e kötü başlayan Fenerbahçe, bu akşamki Bursaspor maçında galibiyet almak için ter dökecek. İşte Bursaspor Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar...

BURSASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 2000'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'de canlı yayınlanacak.

Maçın Hakemleri: Orta Hakem C. Çakιr, Yardımcı Hakemler B. Duran - T. Ongun, 4. Hakem A. Bitigen

ERSUN YANAL'IN MUHTEMEL BURSASPOR 11'İ!

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Andre Ayew, Michael Frey (Roberto Soldado)

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal futbolcuları ile yaptığı toplantıda Bursa karşısında kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirterek "Ümraniye maçını tamamen unutup bu maça odaklanmalıyız. Bizi dişli bir rakip ve oldukça zorlu bir atmosfer bekliyor. Bursa iç sahada, özellikle de büyük takımlara karşı taraftarının desteğiyle zorluk çıkarabiliyor. Kazanmamız halinde bizim için dönüm noktası olacak bir galibiyet olabilir. Bu nedenle aklınızdaki tüm negatif düşünceleri bir kenara bırakıp bu maça konsantre olun. En iyi sonucu almamız gerekiyor. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bursaspor karşısındaki 11'i de belirledi. Kalede Volkan Demirel'e görev verecek olan Yanal'ın, savunmada ise Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüne şans vereceği öğrenildi. Orta alanı Jailson, Mehmet Topal ve Mehmet Ekici'den kurması beklenen Yanal'ın kanatlarda Nabil Dirar ve Andre Ayew'e, forvette ise Michael Frey ya da Roberto Soldado'ya şans vermesi bekleniyor.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANIYOR?

Digiturk üyeleri EPL, La Liga, Serie A gibi dünyaca ünlü liglerin yanı sıra SPOR TOTO Süper Lig’deki 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının tamamını ve Cuma günü oynanacak Fenerbahçe – Real Madrid karşılaşması dahil olmak üzere Avrupa basketbolunun zirvesi Turkish Airlines EuroLeague’i, Ocak ayının sonuna kadar izleyebilecek.

beIN SPORTS kanallarında Ocak ayının sonuna kadar izlenebilecek içerikler arasında öne çıkanlar şöyle sıralanabilir: La Liga ve Serie A’da 18-19-20-21’inci hafta müsabakaları, EPL’de 19-20-21-22-23-24’üncü haftalar ve Turkish Airlines EuroLeague’de 15’inci haftadan 21’inci haftanın sonuna kadar oynanacak tüm müsabakalar.