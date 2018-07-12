Süper Lig'de önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursaspor'un transfer listesinde yer alan ve yeşil-beyazlı yönetimin uzun bir süredir takıma katmak için çaba gösterdiği Bryan Ruiz, Brezilya'nın Santos Kulübü'ne transfer oldu.

32 yaşındaki Ruiz, Santos ile resmi sözleşmeye imza attı. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da Kosta Rika'nın kaptanlığını yapan tecrübeli oyuncunun adı Bursaspor'un yanı sıra bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı. 3 yıl Portekiz'in Sporting Lizbon Kulübü'nde forma giymesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Ruiz için Santos bonservis bedeli ödemedi.

Bryan Ruiz kariyerinde daha önce Sporting'in yanı sıra Fulham, PSV ve Twente gibi ekiplerde top koşturmuştu.