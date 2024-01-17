Bursluluk parası yattı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İOKBS sınavı ne zaman? - Merak Edilenler Haberleri

Bursluluk parası yattı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İOKBS sınavı ne zaman? - Merak Edilenler Haberleri

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği yılda iki kez belirlenmetedir. Hatırlanacağı gibi son olarak burs ücreti 2023 yılı için 863 TL olarak belirlenmişti. Ocak - Temmuz dönemi bursluluk ödemesinin yapılacağı tarih için gözler MEB tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Bursluluk parası yattı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İOKBS ne zaman?" İşte 2024 İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri...