Yüz binlerce veli ve öğrencinin gözü Bursluluk sınav tarihine çevrildi. Nisan ayına sayılı günler kala gözler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman? sorusuna çevrildi. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte, 2022 İOKBS takvimi...