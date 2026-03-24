Bursluluk sınavı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Başvurular 9 Şubat–11 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte başvurusunu tamamlayan adaylar şimdi sınavın ne zaman yapılacağını ve giriş yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.
Sınavda tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre verilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.
Bunun yanı sıra sınav sonuçları da 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.