        Bursluluk sınavı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte bursluluk sınav tarihi

        Bursluluk sınavı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılacak öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin araştırmalarını da artırdı. Başvurular 9 Şubat–11 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte başvurusunu tamamlayan adaylar şimdi sınavın ne zaman yapılacağını ve giriş yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte bursluluk sınav tarihi

        Giriş: 24.03.2026 - 17:22
        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanım ve öğrenme çıktıları doğrultusunda uygulanacak. Sınava hazırlanan öğrenciler tarih ve giriş yerlerine ilişkin araştırmalarını artırdı. Adaylar şimdi bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını ve sınav giriş yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Konuya dair detaylar haberimizde

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.

        Sınavda tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre verilecek.

        BURSLULUK SINAVI BELLİ OLDU MU?

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

        Bunun yanı sıra sınav sonuçları da 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

        Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

        BURSLULUK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

