Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS başvurusu nasıl yapılır?
Her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci devam ediyor. 2026 yılının bursluluk sınavına girmek isteyen binlerce öğrenci, başvuru şartlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-İOKBS sınav kılavuzu ile detaylar belli oldu. Peki, Bursluluk Sınavı son başvuru tarihi ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...
2026 yılında gerçekleşecek Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. 9 Şubat itibarıyla başlayan başvuru süreci halen devam ediyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınava, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara giden tüm öğrenciler başvurabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-İOKBS sınav kılavuzunu yayımlandı. Kılavuz kapsamında “Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 İOKBS BURSLULUK SINAV TARİHİ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuruları, 9 Şubat itibarıyla başladı. Başvuru süreci 11 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
İOKBS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.
İOKBS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2025 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2026 Mali Yılı için tespit edilen 250.000 (iki yüz elli bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2025 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Maddi imkanlardan yoksun olma durumu hakkında detaylı bilgiye MEB’in 2026 İOKBS kılavuzundan ulaşılabilir. Aşağıdaki linke tıklayarak kılavuza erişebilirsiniz.
MEB 2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ