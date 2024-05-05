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        Haberler Yaşam Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları bekleniyor!

        Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS Bursluluk sınav sonuçları bekleniyor!

        Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından duyuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen bursluluk sınavı 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar düzeyinde uygulanan İOKBS 21 Nisan tarihinde yapıldı. Şimdi ise gözler Bursluluk sonuçları sorgulama sayfasında. Peki 2024 MEB İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:41
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        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilere uygulanan İOKBS sınavı 21 Nisan’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınav sonuçları için Mayıs ayını işaret etti. Peki Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS Bursluluk sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. İşte 2024 bursluluk sınav sonuç ekranı;

        BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

        Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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        BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

        Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

        Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

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