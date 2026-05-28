        Haberler Bilgi Gündem Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 İOKBS Bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS oturumunun sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Burs kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen binlerce aday, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Özellikle "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ilan edilecek?" ve "İOKBS sonuç sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte MEB'in açıkladığı takvime göre sonuçların duyurulacağı tarih…

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 19:27
        Nisan ayında yapılan bursluluk sınavının ardından, milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya odaklandı. Burs desteğiyle eğitimine devam etmek isteyen adaylar için sonuç tarihi büyük önem taşırken, gözler MEB’in duyuracağı takvime çevrildi. peki 2026 İOKBS sınav sonucu ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        İOKBS 2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

        BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
