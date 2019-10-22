Burun neden kanar? Burun kanaması nasıl durdurulur?

Aşırı sıcaklarda ve kılcal damarların tahribatı sonucu oluşan burun kanamaları genellikle pek üzerinde durulmayan bir sorundur. Ancak; çok büyük sorunlardan kaynaklanıyor olmamasının yanında ciddi bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkma ihtimalini de düşünmek gerekmektedir. Bazı kişilerde bu kanamalar sıkça görülür. O nedenle sık görülmesi halinde mutlaka bir hekime görünmekte fayda vardır.

Kanamaların sık ortaya çıkması hali; burun içerisinde bulunan kılcal damarlardan kaynaklanmaktadır. Burun ön kısmında bulunan kılcal damarlar da sık ortaya çıkar. Bu çocuklarda bir sorun olmadan da kanamaya neden olur. Burun etleri (konka) çok fazla kılcal damar içermektedir. Sıcak ve nemli hava şartlarında bu damarlarda şişerek ve yırtılarak kanama oluşturmaktadır.

Burun Neden Kanar?

Burun kanaması; lokal nedenler ve genel nedenlerden dolayı oluşmaktadır.

Lokal Burun Kanama Nedenleri:

Burun içinde ortaya çıkan iltihaplar nedeni ile olan kanamalar

Sinüzit hastalığı sonucu oluşana kanamalar

Alerjik rinit hasatlığı nedeni ile çıkan kanamalar

Burunda darbe sonucu oluşan kanamalar,

Burun karıştırma ile ortaya çıkan kanamalar,

Buruna bazı cisimlerin sokulması nedeniyle oluşan kanamalar

Burunun içinde ve sinüslerde oluşan tümörler nedeniyle olan kanamalar,

Burunda kemik eğriliği (septum deviasyonu) hastalığının neden olduğu kanamalar

Sıcak ve nemli hava etkisiyle oluşan kanamalar

Genel Burun Kanama Nedenleri:

Bağırsak Parazitlerinin nedeni ile oluşan kanamalar

Hipertansiyon hastalığı sonucu oluşan kanamalar

Kan Hastalıkları sebebiyle oluşan kanamalar (lösemi gibi)

Burun Kanaması Nasıl Durdurulmalıdır?

Burun kanaması ilk müdahale olarak; soğuk su ile kompres yapılarak, burun ucu tutularak baş öne eğilerek ya da burnu pamukla tıkayarak durdurulabilmektedir. Ancak bu şekilde durdurulsa bile sık karşılaşılan bir durum ise mutlaka bir hekime gitmesi önemlidir.

Kanama bazen tıbben müdahale edilerek; damarın yakılması, damarların bağlanması ve tampon ile tıkanarak bir tedavi uygulanmaktadır.