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Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buse Narcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Narcı, bu kez Dubai tatilinden paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini kazandı. Narcı'nın tatil pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.