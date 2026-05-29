Buse Terim: Bazı kavuşmalar yaşandı
Kızlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Buse Terim İstanbul'a döndü. Sevgilisiyle sarıldığı bir fotoğrafı evinin köşesinde bulunduran Terim "Bazı kavuşmalar yaşandı" ifadelerini kullandı
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 14:29 Güncelleme:
2024'te iki kızının babası Volkan Bahçekapılı'dan boşanan ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, yeni birlikteliğini 2025'in Aralık ayında sosyal medyada 'Batuson' adını kullan sevgilisiyle çektirdiği fotoğraflarla ilan etmişti.
Bir süredir ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Buse Terim, İstanbul'a döndü.Fulya Terim, Buse Terim ve Fatih Terim
Sosyal medya hesabından sevgilisi ile birbirlerine sarıldığı bir kareyi evinin köşesinde bulunduran Terim, fotoğrafı "Bazı kavuşmalar yaşandı" notuyla yayımladı.
