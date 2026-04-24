Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu'dan bronz madalya!

        Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 22:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 72 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, üçüncülük müsabakasına çıktı.

        Macar Karolina Pok'u son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla 9-6 yenerek üçüncü olan Buse, Avrupa şampiyonalarında 4'üncü bronz madalyasını kazandı.

        Milli güreşçi, organizasyon tarihindeki toplam madalya sayısını ise 7'ye (1 altın, 2 gümüş, 4 bronz) çıkardı.

        2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün çeyrek finalde Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuşla mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Polonyalı Wiktoria Choluj'a yenildi.

        "EKSİKLERİMİ GÖRDÜM"

        Kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan Buse, Tiran'daki bronz madalya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Bu turnuvada istediğim gibi performans gösteremedim, Avrupa şampiyonu olmayı bekliyordum. Eksiklerimi gördüm." dedi.

        Kendisine destek veren herkese teşekkür eden mili sporcu, "Kadın Güreş Mili Takımı olarak olimpiyatlarda başarıya emin adımlarla ilerliyoruz. Bu madalyayı babama armağan ediyorum. Madalya aldım ama çok büyük eksiklerim var. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat madalyalı bir sporcuyum. Eksiklerimle bu turnuvada yüzleştim. İkinci dünya şampiyonluğum için hocalarımla bu eksiklerimi tamamlayacağım. Çok şükür buradan elim boş dönemedim. Hedefim bronz madalya değildi." ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
