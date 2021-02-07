"AİLEMİZE ELİZ KATILACAK" DEMİŞTİ

Alişan, iki gün önce eşi ile düğün günü çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Heyecanını takipçileriyle paylaşan Alişan, "Ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak" ifadelerini kullanmıştı.

44 yaşındaki ünlü şarkıcı, çok sayıda beğeni alan gönderisine şu notu düşmüştü:

O gece başladı hikayemiz ve Allah bize 1 yıl sonra Burak’ı verdi... Şimdi ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak... Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak...

Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma, kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim... Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun... Sizlerden de ricam; bir 'Hayırlı olsun' bir de dua... Gel kızım, bekliyoruz.

Alişan, paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmemişti.