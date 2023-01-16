Bütçe 2022'de 139.1 milyar TL açık verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bütçe aralık ayında 118 milyar 617 milyon TL açık verdi.

Böylece 2022 genelinde bütçe 139 milyar 65 milyon TL açık vermiş oldu. Geçen yıl bütçe açığı 2021'e göre yüzde 31 geriledi.

Bütçe giderleri geçen yıl yüzde 83.4 artarak 2 trilyon 941 milyar liraya çıkarken, gelirler yüzde 99.99'luk artışla 2 trilyon 802 milyar liraya ulaştı.

(Milyon TL) 2021 2022 Ocak-Aralık Ocak-Aralık Değişim (%) Bütçe Giderleri 1.603.545 2.941.420 83,4 Faiz Hariç Giderler 1.422.693 2.630.517 84,9 Personel Giderleri 346.279 615.278 77,7 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 57.380 96.842 68,8 Mal ve Hizmet Alımları 133.455 257.076 92,6 Cari Transferler 626.828 1.126.152 79,7 Sermaye Giderleri 131.282 276.403 110,5 Sermaye Transferleri 25.492 48.822 91,5 Borç Verme 101.978 209.944 105,9 Yedek Ödenekler 0 0 0,0 Faiz Giderleri 180.852 310.903 71,9 Bütçe Gelirleri 1.402.038 2.802.355 99,9 Genel Bütçe Gelirleri 1.364.107 2.740.573 100,9 Vergi Gelirleri 1.164.988 2.353.286 102,0 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 55.543 104.675 88,5 Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar 11.293 30.859 173,2 Faizler, Paylar ve Cezalar 122.107 236.810 93,9 Sermaye Gelirleri 8.814 12.361 40,2 Alacaklardan Tahsilat 1.362 2.583 89,7 Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 28.958 48.936 69,0 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 8.972 12.847 43,2 Bütçe Dengesi -201.507 -139.065 -31,0 Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) -20.655 171.838

2021 yılında 20 milyar 655 milyon liralık faiz dışı açık verilirken 2022'de 171 milyar 838 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

TEMMUZDA EK BÜTÇE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde ilk olarak bütçe giderleri toplamı 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, faiz hariç bütçe giderleri 1 trilyon 510 milyar 574 milyon TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe dengesinin 278 milyar 374 milyon TL, faiz dışı dengenin ise 37 milyar 991 milyon TL açık vermesi öngörüldü. Temmuz ayında Resmî Gazete’de yayımlanan ek bütçe yasası ile 2022'de bütçe gelirlerinin 2 trilyon 553.1 milyar, bütçe harcamalarının 2 trilyon 831.5 milyara yükseltildi. Faiz dışı bütçe fazlasının 51.4 milyar lira olacağı öngörüldü.

BÜTÇE AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Öngörülen merkezi yönetim bütçe açığı ise değişmeden 278.4 milyar düzeyinde kaldı.

KKM’NİN BÜTÇEYE MALİYETİ 92.5 MİLYAR TL

Açıklanan verilere göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yapılan fark ödemelerinin 2022'de bütçeye getirdiği yük 92.5 milyar TL oldu.