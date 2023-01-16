Bütçe 2022'de 139.1 milyar TL açık verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Bütçe 2022'de 139.1 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçenin 2022'de 139 milyar 65 milyon TL açık verdiğini açıkladı. Bütçe açığı geçen yıl 2021'e göre yüzde 31 düştü. Temmuz ayında çıkarılan yasayla bütçeye 880 milyar 475 milyon TL ek ödenek sağlanmıştı

Bütçe 2022'de 139.1 milyar TL açık verdi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre bütçe aralık ayında 118 milyar 617 milyon TL açık verdi.

Böylece 2022 genelinde bütçe 139 milyar 65 milyon TL açık vermiş oldu. Geçen yıl bütçe açığı 2021'e göre yüzde 31 geriledi.

Bütçe giderleri geçen yıl yüzde 83.4 artarak 2 trilyon 941 milyar liraya çıkarken, gelirler yüzde 99.99'luk artışla 2 trilyon 802 milyar liraya ulaştı.

(Milyon TL) 2021 2022
Ocak-Aralık Ocak-Aralık Değişim (%)
Bütçe Giderleri 1.603.545 2.941.420 83,4
Faiz Hariç Giderler 1.422.693 2.630.517 84,9
Personel Giderleri 346.279 615.278 77,7
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 57.380 96.842 68,8
Mal ve Hizmet Alımları 133.455 257.076 92,6
Cari Transferler 626.828 1.126.152 79,7
Sermaye Giderleri 131.282 276.403 110,5
Sermaye Transferleri 25.492 48.822 91,5
Borç Verme 101.978 209.944 105,9
Yedek Ödenekler 0 0 0,0
Faiz Giderleri 180.852 310.903 71,9
Bütçe Gelirleri 1.402.038 2.802.355 99,9
Genel Bütçe Gelirleri 1.364.107 2.740.573 100,9
Vergi Gelirleri 1.164.988 2.353.286 102,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 55.543 104.675 88,5
Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar 11.293 30.859 173,2
Faizler, Paylar ve Cezalar 122.107 236.810 93,9
Sermaye Gelirleri 8.814 12.361 40,2
Alacaklardan Tahsilat 1.362 2.583 89,7
Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 28.958 48.936 69,0
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Gelirleri 8.972 12.847 43,2
Bütçe Dengesi -201.507 -139.065 -31,0
Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) -20.655 171.838

2021 yılında 20 milyar 655 milyon liralık faiz dışı açık verilirken 2022'de 171 milyar 838 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde ilk olarak bütçe giderleri toplamı 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, faiz hariç bütçe giderleri 1 trilyon 510 milyar 574 milyon TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe dengesinin 278 milyar 374 milyon TL, faiz dışı dengenin ise 37 milyar 991 milyon TL açık vermesi öngörüldü. Temmuz ayında Resmî Gazete’de yayımlanan ek bütçe yasası ile 2022'de bütçe gelirlerinin 2 trilyon 553.1 milyar, bütçe harcamalarının 2 trilyon 831.5 milyara yükseltildi. Faiz dışı bütçe fazlasının 51.4 milyar lira olacağı öngörüldü.

BÜTÇE AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Öngörülen merkezi yönetim bütçe açığı ise değişmeden 278.4 milyar düzeyinde kaldı.

KKM’NİN BÜTÇEYE MALİYETİ 92.5 MİLYAR TL

Açıklanan verilere göre Kur Korumalı Mevduat (KKM) için yapılan fark ödemelerinin 2022'de bütçeye getirdiği yük 92.5 milyar TL oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar, Davos'tan gelecek haber akışı ve veri gündemine odaklandı
PARA Piyasaların gözü Davos'ta
Merkez Bankası Türk lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi - Ekonomi haberleri
PARA Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Halkbank: Sapphire satışından zarar edilmedi
PARA Halkbank: Sapphire satışından zarar edilmedi
IMF yıl sonuna doğru toparlanma bekliyor
PARA IMF yıl sonuna doğru toparlanma bekliyor
ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı: Borsa, Euro ve altın yükseldi
PARA ABD enflasyonu 14 ayın dibinde
ABD Başkanı Biden, enflasyon verilerini değerlendirdi - Ekonomi haberleri
PARA ABD Başkanı Biden'dan enflasyon yorumu
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
KKM'de 3 haftalık düşüş 95.4 milyar TL
PARA KKM'de 3 haftalık düşüş 95.4 milyar TL
Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu
PARA Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.