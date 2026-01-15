Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.373,15 %0,03
        DOLAR 43,1945 %0,03
        EURO 50,4127 %0,20
        GRAM ALTIN 6.395,97 %-0,54
        FAİZ 37,00 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 124,94 %-3,53
        BITCOIN 97.003,00 %-0,57
        GBP/TRY 58,0792 %-0,02
        EUR/USD 1,1639 %-0,04
        BRENT 64,12 %-3,61
        ÇEYREK ALTIN 10.457,42 %-0,54
        Haberler Ekonomi Para Bütçe 2025'te 1.8 trilyon lira açık verdi - Para Haberleri

        Bütçe 2025'te 1.8 trilyon lira açık verdi

        Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 48 artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon lira, giderleri de yüzde 35,7 artarak 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira oldu. Böylece bütçe geçen yılın tamamında 1 trilyon 799 milyar 130 milyon lira açık verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bütçe 2025'te 1.8 trilyon lira açık verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, Aralık 2025'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,7 artarak 1 trilyon 263 milyar 894 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 4,8 artışla 1 trilyon 792 milyar 33 milyon liraya ulaştı.

        Ocak-Aralık 2025 döneminde de bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 48 artarak 12 trilyon 835 milyar 477 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de yüzde 35,7 artarak, 14 trilyon 634 milyar 607 milyon lira oldu.

        Merkezi yönetim bütçesi, Aralık 2025'te 528 milyar 139 milyon lira, geçen yılın tamamında 1 trilyon 799 milyar 130 milyon lira açık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir kişi sokakta tartıştığı dayısını silahla yaraladı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, sokakta tartıştığı dayısını tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Gülbahçesi Mahallesinde A.B. ile dayısı A.T. arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!