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Bütçe ağustos ayında fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 40,8 milyar lira fazla verdi. Yılın 8 aylık döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 910.1 milyar TL, bütçe gelirleri 872.6 milyar TL ve bütçe açığı 37.5 milyar TL oldu

Bütçe ağustos ayında fazla verdi
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, bütçe ağustos ayında 40.8 milyar TL fazla verdi.

2021 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 105,7 milyar TL, bütçe gelirleri 146,5 milyar TL oldu. Temmuz ayında bütçe dengesinde 45.8 milyar TL'lik açık kaydedilmişti.

Ağustos'ta faiz dışı dengede 54.5 milyar TL fazla görüldü.

Yılın 8 aylık dönemi dikkate alındığında 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 910.1 milyar TL, bütçe gelirleri 872.6 milyar TL ve bütçe açığı 37.5 milyar TL oldu.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 782 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 90.7 milyar TL olarak kaydedildi.

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