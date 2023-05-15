Bütçe nisanda 132.5 milyar TL açık verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Bütçe nisanda 132.4 milyar TL açık verdi
ABONE OL

Bütçe nisanda 132.5 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi nisanda 132 milyar 471 milyon lira, ocak-nisan döneminde ise 382 milyar 496 milyon lira açık verdi

Bütçe nisanda 132.4 milyar TL açık verdi
AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,3 artarak 267 milyar 973 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 86,9 artışla 400 milyar 444 milyon liraya ulaştı.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,6 yükselerek 1 trilyon 62 milyar 701 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 83,9 artarak 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 132 milyar 471 milyon lira, ocak-nisan döneminde ise 382 milyar 496 milyon lira açık verdi.

KKM'NİN AYLIK MALİYETİ 650 MİLYON TL

Açıklanan verilere göre Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) Hazine'ye yükü nisan ayında 650 milyon 284 bin lira oldu. KKM'nin böylece ilk 4 aydaki maliyeti 2 milyar 784 milyon lirayı aştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
PARA Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
BDDK'dan deprem bölgesi için DASK talebi
PARA BDDK'dan deprem bölgesi için DASK talebi
Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi
PARA İş birliği 5 yıl uzatıldı
İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0.1 büyüdü
PARA İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0.1 büyüdü
Martta 4,48 milyar dolar cari açık
PARA Martta 4,48 milyar dolar cari açık
Küresel piyasalar karışık seyrediyor 
PARA Küresel piyasalar karışık seyrediyor 
İş Bankası aktif büyüklüğünü 1.6 trilyon TL’ye yükseltti
PARA ‘İş’ten ilk çeyrekte 12.9 milyar TL kâr
Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı
PARA Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı
Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
PARA Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
Fed'den bankacılık açıklaması
PARA Fed'den bankacılık açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.