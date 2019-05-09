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Butik tabelalı pansiyonlar mercek altında

AA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, butik otellerin artık daha sık denetleneceğini belirterek, "Her küçük otel butik otel değil. Butik otelin işletmesi, mantığı çok farklı ancak bunun denetimi bugüne kadar yoğun değildi. Bu denetimlerin sıklaştırılması memnuniyet verici." dedi

Butik tabelalı pansiyonlar

Gencer, yaptığı açıklamada, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın, kapısında "butik otel" yazan her tesisin butik otel olamayacağına dikkati çekerek, bu tesislerin daha sık denetleneceğini söylediğini hatırlattı.

Türk turizm sektörünün yaklaşık 1,5 milyon adetlik yatak kapasitesine sahip olduğunu, büyük ve her şey dahil otellerin yanı sıra turistlerin özellikle son yıllarda küçük otelleri de tercih ettiğini dile getiren Gencer, otellere "yıldız" almak için gerekli kriterler olduğu gibi "butik otel" tabelasını almanın da kriterleri bulunduğunu ifade etti.

ANTİKA MOBİLYALAR, BEŞ YILDIZLI KONFOR...

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre butik otellerin yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzeme yönünden özgünlük arz etmesi, işletme ve servis yönünden üstün standarda sahip, eğitimli personelle kişiye özel hizmet verilen en az 10 odalı oteller olması gerektiğini anlatan Gencer, bu otellerde modern, reprodüksiyon veya antika özelliğine sahip mobilya ve dekorasyon bulunmasının da şart olduğunu bildirdi.

Tabelasında "butik otel" yazan çok sayıda pansiyon bulunduğunu, bunların yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlayamadığını ifade eden Gencer, "Evini veya yazlığını otele çeviren çok sayıda girişimci butik otel diye piyasaya çıktı." dedi.

Gencer, "Her küçük otel butik otel değil. Butik otelin işletmesi, mantığı çok farklı ancak bunun denetimi bugüne kadar yoğun değildi. Bu denetimlerin sıklaştırılması memnuniyet verici. 'Bizim otelimizin oda sayısı az' diye yüksek fiyattan satış yapılıyor ancak hizmet kalitesi fiyatla aynı değil. Butik oteller konusunda bir karmaşa var. Bunun giderilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"STANDARTLARINI ASGARİYE ÇEKMEK LAZIM"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de Alaçatı'da 400'e yakın butik otel bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunların yarısından fazlası 10 odanın altında. Bu demek oluyor ki yarısından fazlası butik otel olamayacak. Bu otelleri işletme belgesine bağlamak demek bunların tabelalarını bir anda indirmek demek." ifadesini kullandı.

Bu otellerin pansiyon belgesine sahip olduğunu ancak butik otel tabelasıyla hizmet verdiğini belirten Demir, "Bu kelime marka ve standart teşkil ediyor. Bu kriterlerin gerçekte kullanılır olması lazım. Standartları asgariye çekmek lazım. Çünkü butik oteller ellerinden geleni yapıyorlar. Bakıldığında otel değerlendirme platformlarında puanları gerçekten çok yüksek." dedi.

Demir, şunları kaydetti:

"İnsanlar 5 yıldızlı otellerden uzaklaşıyor. Türkiye'nin 1,5 milyonun üstünde yatak kapasitesi var. Bunların yarısına yakınının butik otellerde olduğunu tahmin ediyoruz. Butik otelleri standarda boğmamak lazım. Çok profesyonel bir bakanımız var. Butik otel konusunda en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Kolay ve uygulanabilir butik otel standartlarını uygulamaya almak lazım."

"UYGULANABİLİR KURALLAR OLMASI ELZEM"

Alaçatı'da faaliyet gösteren butik bir otelin müdürü Sinan Kuru da işletmesinin bölgede butik otel belgesi bulunan nadir otellerden biri olduğunu söyledi.

Butik otel standartlarının ağır olduğunu savunan Kuru, "İnsanlar butik otel ismiyle bu yerleri tercih ediyor. Standartlara ise butik otel adı altında hizmet veren işletme sahip değil. Esasında işletmelerin tabelalarında pansiyon yazması gerekiyor. Bu da misafirlerin tercihini değiştirebilir. Bu noktada standartların uygulanabilir kurallar olması gerekiyor. Tüm işletmeler belli standartların olmasını ve bunların takip edilmesini istiyorlar fakat uygulanabilir kurallar olması elzem." dedi.

 

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