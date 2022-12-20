Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Bütünleme Sınavı Nedir, Ne Zaman Olur? Bütünleme Sınavına Kimler Girebilir?
ABONE OL

Bütünleme sınavı nedir, ne zaman olur? Bütünleme sınavına kimler girebilir?

Bugün Türkiye’de üniversite öğrencisi sayısı gün geçtikçe daha da artmaktadır. Özellikle üniversiteye yeni başlayan kişiler liseden geldikleri için sistemi algılamakta ve öğrenmekte bazen zorlanmaktadır. Üniversitedeki not ve geçiş sistemi lisedekinden farklı olduğundan öğrenciler derslerinden geçebilmek için bunu iyi bir şekilde öğrenmelidir. Üniversite sınavını yeni kazanmış ve bölümlerine başlamış olan kişiler yeni sisteme ve kuralları anlayabilmek için bazen birbirlerinden bazen de internetten destek almaktadır.

Bütünleme Sınavı Nedir, Ne Zaman Olur? Bütünleme Sınavına Kimler Girebilir?

Bütünleme Sınavı Nedir?

Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin önemli bir kısmı bütünleme sınavı nedir? sorusunun yanıtını çok merak ederler. Bu sınav vize ve final sınavlarından gerekli olan notu alamamış öğrencilerin derslerini geçmek için son şansı olarak görülmektedir. Üniversitelerin sınav sistemine göre bir öğrenci ilk olarak her dersten vize sınavı olmakla yükümlüdür. İkinci sınavlara da final sınavı denmektedir.

Normalde bir öğrenci vize ve final ortalamasını tutturamazsa dersten kalmaktadır. Böyle durumlarda da bütünleme sınavı öğrenci için dersten geçmek için bir umut olarak görülür. Bu sınava girip başarılı olan kişiler derslerden geçme şansı yakalarlar. Bir bakıma bütünleme sınavını final sınavının telafisi olarak görmek mümkündür. Üniversitelere bağlı olarak değişebilmekle beraber ortalama geçiş notu 50 olarak bilinmektedir. Bu notu alamamış öğrenci dersten başarısız sayılıp kalmaktadır. Bütünleme sınavlarında da işte bu geçiş notunun alınması beklenir. Ancak bu taktirde öğrenci dersten geçebilecektir.

Bütünleme Sınavına Kimler Girebilir?

Bütünleme sınavı ile ilgili çok fazla kişinin merak ettiği sorulardan biri de bütünleme sınavına kimler girebilir? Şeklindedir. Final sınavından kalmış olan öğrenciler bütünlemeye girebilirler. Fakat bu sınav zorunlu bir sınav değildir. Öğrenci istemezse bu sınava girmeyip dersten kalmayı göze alır ve seneye aynı dersi tekrar alması gerekir. Bütünleme sınavını zorunlu bir sınav olarak görmemek gerekir. Bu sınav aslında öğrencilere verilen son bir şans olarak görülebilir.

Çünkü bu sınav sayesinde öğrenci dersten geçiş notunu alarak aynı dersi sonraki sene almak zorunda kalmaz. Aynı zamanda bütünleme sınavını bir bakıma telafi gibi gören hocalar bu sınavda öğrencilere finalden daha kolay sorular yöneltebilirler. Dolayısıyla final sınavına yeteri kadar hazırlanamamış öğrenciler için bütünleme sınavına girmek güzel bir fırsattır.

Bütünleme Sınavı Nasıl Hesaplanır?

Bütünleme sınavı nasıl hesaplanır? Diye merak eden kişilere bu sınavın final sınavı yerine geçeceğini söyleyebiliriz. Final sınav sonucu yerine bütünleme sonucu eklenerek yeniden vize ve final puan hesaplaması yapılarak ortalama verilir.

Bütünleme Sınavı Ne Zaman Olur?

Bütünleme sınavı ne zaman olur? Sorusu bu sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrencilerin sorduğu sorulardan biridir. Üniversitelerin akademik takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle beraber genellikle bütünleme sınav tarihleri final haftası tamamen sona erip final notlarının açıklanmasının ardından yeni bir takvim yapılarak duyurur.

Bütünleme Sınavı Final Yerine mi Geçer?

Bütünleme sınavı final yerine mi geçer? Sorusu çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Bu durum üniversiteden üniversiteye değişebilmekle beraber genellikle bütünleme sınavı final yerine geçmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İzmir’de 37 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu!
GÜNDEM İzmir'de 37 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu!
14 BUDO seferi iptal edildi
GÜNDEM 14 BUDO seferi iptal
Konya MİT yalanı | "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda bir öğrenci daha şikayetçi!
GÜNDEM "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda bir öğrenci ...
Son dakika: D-100 karayolu kapandı! TIR'ın yükü tünele sıkıştı ve... - Haberler
GÜNDEM TIR'ın taşıdığı platform tünele sıkıştı! D-100 ...
Son dakika: Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına kelepçe! - Haberler
GÜNDEM Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına ...
İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri
Son dakika haberi | MSB: Yunanistan’a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
GÜNDEM MSB: Yunanistan'a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
Son dakika: Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı - Haberler
GÜNDEM Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
İstanbul’da DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
GÜNDEM DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar olacak?
GÜNDEM Net asgari ücret hakkında merak edilenler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.