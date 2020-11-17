Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 1029 yılında temelleri atılmış ancak 1037 yılında resmen Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiştir ayrıca Bağdat şehrini kendilerine başkent yaparak önce Mezopotamya, daha sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar ilerleyerek sınırlarını genişletmiş ve dönemin en büyük ve ilk Türk Devleti haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devletinin yönetiminde bulunan sultanları, 1029-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Peki, Büyük Selçuklu Sultanları kimlerdir? Merak edilen Büyük Selçuklu Sultanları Listesi aşağıda detayları ile birlikte sunulmuştur.

Büyük Selçuklu Devletini yöneten sultanlar, 1029 ile 1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Bu devlete ismini veren Oğuz Türklerinden Kınık Boyunun mensubu ve sü-başı unvanlı ordu komutanı, lideri Selçuk Bey tarafından 1020’li yılında Cend şehrinde temelleri atılmış, yeğenleri Tuğrul ve Çağrı beyler tarafından bağımsız bir devlet haline getirilmiştir. Karahanlılar ve Samanîler arasındaki hakimiyet mücadelesinde Sâmânîler’in, topraklarını işgal eden Karahanlılar’a karşı Selçuk’tan yardım istemeleri karşısında Samanîlerin yanında yer alan Selçuk Bey, i ve onun oğlu Arslan’ın (Arslan Yabgu) yardımıyla kaybettikleri toprakları geri almaları Selçuk ve ailesinin hayatında önemli dönüm noktalarından birisi olmuş böylece Selçuk Bey, mahallî bir bey olmaktan çıkıp iki devlet arasındaki olaylara müdahale eden bir lider vasfını kazanmıştı buna istinadn, Sâmânîler, bu yardımlara karşılık Buhara yakınlarındaki Nur kasabasını Selçuk’a bağlı Oğuzlar’a vermişlerdi.

Selçuk Bey bir savaşta ölen oğlu Mikail'in oğulları olan Tuğrul Bey ve Çağrı Bey’i yanına alarak iyi bir devlet adamı olarak kendisi ilgilendi ve yetiştirdi. Kesin olmamakla birlikte 1007 ya da 1009 yılında Cend'de hayata gözlerini yuman Selçuk Bey’in yerine yeğeni Tuğrul Bey geçti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen ilk kurucusu ve ilk hükümdarı olarak adledildi.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından resmen 1037 yılında kuruldu. Tuğrul Bey yönetimi devraldıktan sonra, kendisini büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey’in, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de kurulan imparatorluğa verdi. Büyük Selçuklu Devlet’i kurulduktan kısa bir süre sonra İslam’ı seçmiş ve Müslüman olmuşlardı ayrıca İslam dünyasının merkezi, otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi ve daha sonra Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.

Taht ismi: Selçuk Bey

Asıl isim: Selçuk bin Dukak

Unvanı: Büyük Selçuklu Devleti Kurulmasına öncülük eden ordu komutanı Sü-başı

Doğum ve Ölüm Yılı: d. 960 - ö. 1009

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 978 - 1009

Aile bağlantıları: Dukak Bey’in oğlu



Taht ismi: Tuğrul

Asıl isim: Tuğrul bin Mikail

Unvanı: Ruknedein, Abutalip, Bey,Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 995–1063

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1029 -1063

Aile bağlantıları: Selçuk Beyoğlu Mikail'in oğlu

Taht ismi: Alp Arslan

Asıl isim: Muhammed bin Davud Çağrı

Unvanı: Adudeddevle Ebu Şuça, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1039 –1072

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1063 -1072

Aile bağlantıları: Tuğrul Bey'in kardeşi Davud Çağrı Bey'in oğlu

Taht ismi: I. Melikşah

Asıl isim: Hasan

Unvanı: Sultan Celalü'ldevle ve'd-din Müizzuddin Ebu'l Feth Melikşah

Doğum ve Ölüm Yılı: 1055 –1092

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1072 - 1092

Aile bağlantıları: Alp Arslan'ın oğlu



Taht ismi: I. Mahmud

Asıl isim: Mahmud

Unvanı: Nasireddin, Abulkasem, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1086–1094

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1092 - 1093

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Taht ismi: Berkyaruk

Asıl isim: Muhammad Berkyaruk bin Melikşah

Unvanı: Ebu Muzaffer Rükneddin

Doğum ve Ölüm Yılı: 1080–1105

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1094 - 1105

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu

Taht ismi: II. Melikşah

Asıl isim: Muizzeddin Melikşah

Unvanı: Muizziddin, Ebulfeth, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1099 - 1105

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1105

Aile bağlantıları: Berkyaruk'un oğlu

Taht İsmi: Muhammed Tapar

Asıl isim: Muhammed Tapar

Unvanı: Giyaseddin, Ebuşucca, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1082–1118

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1105 - 1118

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu



Taht ismi: Sencer

Asıl isim: Ahmed

Unvanı: Muizziddin, Ebulhareth, Sultan

Doğum ve Ölüm Yılı: 1085- 1157

Hükümdarlık başlangıcı ve sonu: 1118 - 1157

Aile bağlantıları: I. Melikşah'ın oğlu