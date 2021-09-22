Dev ikramiye 25 Milyon TL! Kime çıktı?

Sahte çeklerle 38 milyon TL'lik vurgun! 0:00 / 0:00

İHA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İHA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi.

BANKA ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ DE VAR

Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında bir bankanın da eski şube müdürünün bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.

37 MİLYON 845 BİN TL'LİK VURGUN

Gözaltına alınan zanlıların, piyasaya sahte çek sürdüğü, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığı, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankaya ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.